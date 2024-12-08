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8 декабря - Международный день художника

8 декабря 2024 13:45
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8 декабря - Международный день художника

Праздник был учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». Первоначально Международный день художника рассматривался как узкопрофессиональный праздник, но со временем он перерос эти рамки и превратился в крупное общественное событие, отмечаемое во многих странах мира.

В Самарской области много талантливых художников. Каждого к творчеству побуждает что-то свое - волжские пейзажи, достопримечательности, яркие личности.

Посмотрите, какие удивительные и теплые работы Натальи Шепелевой, члена Союза Художников России украшают стены министерства культуры Самарской области.
«Меня вдохновляет само течение жизни - каждый день по-своему красив. Главное чудо на земле - человек, поэтому мне очень интересно писать портреты. Самый любимый и интересный жанр - сюжетная композиция. Неизменно меня волнует начало работы, момент, когда что-то, вдруг, зацепило и появилась задумка будущей картины, и, безусловно, непередаваемый восторг, когда что то получается…»,- рассказала художница.

В лице Натальи поздравляем всех художников, учащихся художественных отделений и их преподавателей, а также поклонников творчества!
Желаем бесконечного вдохновения и ярких открытий!

Фото: Минкульт региона

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