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6 и 7 июля в столице 63-го региона и Тольятти проходил фестиваль "На Грушинской волне" (6+). Барды выступили в концертных залах и на открытых площадках.



51-й Грушинский фестиваль (6+) в Самарской области прошел в городском формате.

6 июля Струковский сад в Самаре стал центральной площадкой музыкального праздника. Стилизованные фотозоны с лодками, палатками и кострами, несколько площадок для исполнителей, стенды со снимками, игровые зоны - все это позволило воссоздать атмосферу Грушинской поляны.



Работала в парке и площадка, организованная фондом "Защитники Отечества". Здесь расположилась фотовыставка семей погибших и действующих участников СВО (12+). Гостям показали часть современного воинского снаряжения и историческое военное обмундирование XIX-XX веков.



В этот день в Струковском саду была открыта семейно-молодежная сцена и площадка "Открытый микрофон".



Также в Самаре и Тольятти прошли гала-концерты, на которых выступили приглашенные артисты и лауреаты Грушинского фестиваля разных лет, сообщает Минкульт региона.