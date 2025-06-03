4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки

Авторы работ – члены Фотообъединения областного Союза журналистов, мастера пейзажной фотографии:
–Владимир Привалов, член Союза фотохудожников России,
– Владислав Шерман, член Союза фотохудожников России,
– Николай Федорин, член Союза фотохудожников России,
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ИП "Россия - моя история", Фотообъединение СОО СЖР.
Будет представлено 120 художественных фотографий, жанр «Природа».
Дата - 4 июня.
Начало открытия - 17:00.
Вход свободный.
0+
Адрес: исторический парк "Россия - моя история", г. Самара, ул. Красноармейская, д 131, ТК "Гудок", 3 этаж.