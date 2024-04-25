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В субботу, 27 апреля, Самарский институт культуры примет Всероссийский конкурс современного танца «Грани смысла». 6+

Событие состоится в МКТК «Дирижабль» и объединит участников хореографических коллективов средних, высших учебных заведений и любительских хореографических коллективов в разных возрастных группах от 7 до 27 лет.

Жюри в составе педагогов кафедры хореографии Самарского государственного института культуры Павла Самохвалова, Андрея Разживина и Татьяны Андреевой оценит выступления в номинациях «Современный танец», «Джаз-танец», «Эстрадный танец», «Уличный танец» и Contemporary.

В течение дня пройдут конкурсная программа, круглый стол с членами жюри, мастер-классы Павла Самохвалова, доцента кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, балетмейстера театра «СамАрт», репетитор Самарского академического театра оперы и балета, член Союза театральных деятелей РФ и Андрея Разживина, преподавателя кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, художественного руководителя, хореографа Школы танцевального искусства «Река», организатора фестиваля сВоЕвременного танца «Круг Лиц» и не только.

Также в рамках конкурса будет реализована программа повышения квалификации «Методика преподавания современного танца».

Фото: freepik.com