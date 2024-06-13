26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив

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11 июня в Москве Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий подвел итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Отбор стал двенадцатым по счету с момента создания Фонда. В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны. Более 10 000 проектов на сумму свыше 39 миллиардов рублей было отправлено на рассмотрение.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив: «По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей. Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей — представители всех 89 регионов России, без исключения. Активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации. Оценка показала, что заявки от конкурса к конкурсу прорабатываются командами более детально. Сейчас поддержанные проекты реализуются во всех регионах страны, команды проектов вовлекают в них ежегодно более 30 миллионов человек».

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют: Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Нижегородская, Белгородская область. По сумме грантов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области.

Самарская область подала на конкурс 229 проектов. По количеству поданных заявок регион занял 8 место по России.

26 заявок стали победными - сумма привлеченных средства фонда составила 89 222 947 рублей. Самарская область заняла 3 место по ПФО по количеству поддержанных проектов.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области: «Поздравляю победителей! Это огромная работа многих творческих команд, которые смогли воплотить свои идеи в реальные проекты. Благодаря поддержке Фонда будут реализованы важные культурные инициативы. Уверена - проекты будут интересны для жителей нашей губернии и станут заметными событиями на культурной карте».

Победителями второго конкурса 2024 года стали проекты из Самары, Тольятти, Октябрьска, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Исаклинского, Красноярского, Клявлинского, Кошкинского, Сызанского районов.

Среди победителей - открытый районный фестиваль "Культура рядом", Красноярский район. «Проект направлен на решение проблемы низкой вовлеченности молодых людей в культурно-досуговую деятельность. Ведь если молодежь будет занята творчеством, то у них попросту не останется времени на формирование неблагоприятных привычек. Участие в фестивале станет для молодых людей трамплином к новой яркой и насыщенной творчеством жизни», - поделились авторы проекта.

Еще одна победная заявка у Кошкинского района. Проект «Марафон Кошкинские Лиры» поможет выявить и поддержать молодых поэтов района, популяризировать их творчество. В селе уже есть заслуженные авторы: Голубкова Ольга, Акулиничев Иван, Малов Виталий, Еремеева Татьяна. Реализация проекта в молодежной среде поможет сформировать устойчивые патриотические убеждения и положительное отношение к своей стране, побуждая привносить свой вклад в ее культурное будущее. В числе победителей - театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» Тольятти, районный фестиваль семейного творчества "Река времён в семье берёт начало" Исаклинский район, исторический спектакль "Крепость СызранЪ", проект ПушкинБАЛ г. Новокуйбышевск и другие.

В регионе работает 10 проектных офисов для экспертного сопровождения социокультурных проектов. Здесь помогают авторам заявок повысить шансы на победу, отшлифовать проект, максимально избавить его от недочетов и ошибок. Это помогает росту качества и количества подаваемых на конкурсы заявок.