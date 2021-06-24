26 и 27 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России: Москвы, Белгорода, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.
Впервые фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в 2013 году в Струковском саду. Именно в этом парке в 1907 году состоялось первое исполнение знаменитого русского вальса под управлением автора музыки Ильи Шатрова.
Стартует программа фестиваля в субботу, 26 июня, с марш-парада оркестров, коллективов мажорет-спорта и барабанщиц. Шествие начнётся в 11.00 по Волжскому проспекту и последует от улицы Первомайской до бассейна ЦСК ВВС.
Также в субботу с 19.00 на открытых общественных пространствах: на набережной (Полевой, Некрасовский спуски и 4 очередь), на площади у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, в парках Гагарина, Победы, 50-летия Октября и Дружбы можно будет услышать концертные программы духовых оркестров. В 20.00 в амфитеатре площади Славы пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Завершит фестиваль гала-концерт, который начнется в воскресенье с 17.00 в амфитеатре площади Славы.
Уважаемые жители и гости Самарской области!
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции количество зрителей мероприятий фестиваля может быть ограничено. Просим с понимаем отнестись к мерам по сохранению общественного здоровья! Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Помните о мерах профилактики, главной из которых является вакцинация!
Программа Всероссийского фестиваля духовых оркестров
«На сопках Маньчжурии»:
|
Время
|
Мероприятие
|
Локация
|
26 июня
|
11.00
|
Марш-парад оркестров, коллективов мажорет-спорта и барабанщиц. Дефиле оркестров.
|
Волжский проспект
|
с 19.00
|
Концертные программы духовых оркестров на территории г.Самары
|
Набережная р.Волги,
Струковский сад,
Парк Победы,
парк им.Ю.Гагарина,
парк им.50-летия Октября,
парк «Дружба»,
площадь ДК «Нефтяник»
|
20.00
|
Концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации
|
Амфитеатр площади Славы
|
27 июня
|
с 17.00
|
Гала-концерт духовых оркестров – участников фестиваля
|
Амфитеатр площади Славы
|
С 18.00
|
Концерт детско-юношеских оркестров
|
Парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина