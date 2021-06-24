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26 и 27 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России: Москвы, Белгорода, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.

Впервые фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в 2013 году в Струковском саду. Именно в этом парке в 1907 году состоялось первое исполнение знаменитого русского вальса под управлением автора музыки Ильи Шатрова.

Стартует программа фестиваля в субботу, 26 июня, с марш-парада оркестров, коллективов мажорет-спорта и барабанщиц. Шествие начнётся в 11.00 по Волжскому проспекту и последует от улицы Первомайской до бассейна ЦСК ВВС.

Также в субботу с 19.00 на открытых общественных пространствах: на набережной (Полевой, Некрасовский спуски и 4 очередь), на площади у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, в парках Гагарина, Победы, 50-летия Октября и Дружбы можно будет услышать концертные программы духовых оркестров. В 20.00 в амфитеатре площади Славы пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Завершит фестиваль гала-концерт, который начнется в воскресенье с 17.00 в амфитеатре площади Славы.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции количество зрителей мероприятий фестиваля может быть ограничено. Просим с понимаем отнестись к мерам по сохранению общественного здоровья! Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Помните о мерах профилактики, главной из которых является вакцинация!

Программа Всероссийского фестиваля духовых оркестров

«На сопках Маньчжурии»: