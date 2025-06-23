96

23 июня – Международный день балалайки. Миллионы поклонников ценят старинный инструмент за его удивительный звук и необыкновенную душевность. Балалайка символизирует богатство культурного наследия России!

Среди знаменитых балалаечников Самарской области — Дмитрий Буцыков. Уроженец Самары, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, участник значимых культурных программ в России, Южной Корее, Казахстане, Турции, Италии и Болгарии, руководитель ансамбля коллектива талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах «Волга-фолк Бэнд» отмечает:

«Балалайка дарит нам возможность почувствовать глубину народной мудрости, ощутить красоту традиций и насладиться уникальностью музыкального искусства».

Дмитрий Буцыков - музыкант-новатор, виртуоз русской балалайки, воспитанный, как академический музыкант, но тяготеющий к импровизационному современному пласту музыкальной культуры. Яркий музыкальный огонь и самобытный артистизм неизменно доставляют его слушателю огромное наслаждение.



Инициируя общественные инициативы и проекты, направленные на сохранение культурного наследия, Дмитрий демонстрирует пример активной гражданской позиции и уважения к традициям. Неоднократно коллектив выступал для участников СВО и их семей.

Фото: минкульт СО