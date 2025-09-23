20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре

55

На торжественной церемонии закрытия озвучили имена победителей в номинациях, а также вручили специальные призы. Обладателем Гран-при стал фильм «Околица» режиссера Валерия Константинова из Санкт-Петербурга. Ему, а также всем победителям были вручены статуэтки Архангела Михаила.



«Фестиваль «Соль земли» – это яркое и значимое событие для Самары и всего региона. В этом году он снова объединил талантливых кинематографистов и благодарных зрителей, которые ждут от кинопоказа не только развлечения. Документальные фильмы – очень непростой жанр, и создать действительно интересную картину, которую будут смотреть не из-за спецэффектов, неожиданных поворотов сюжета и знаменитых актеров, – это огромный труд. Благодарю всех участников кинофестиваля, зрителей, жюри. И сразу приглашаю всех на следующий фестиваль!» – сказал глава города Самара Иван Носков.



Члены жюри отсмотрели 50 документальных фильмов, снятых в России, Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубе, Бразилии, Нигерии, Индии и Иране.