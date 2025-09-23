Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре

23 сентября 2025 12:46
На торжественной церемонии закрытия озвучили имена победителей в номинациях, а также вручили специальные призы. Обладателем Гран-при стал фильм «Околица» режиссера Валерия Константинова из Санкт-Петербурга. Ему, а также всем победителям были вручены статуэтки Архангела Михаила.
 
«Фестиваль «Соль земли» – это яркое и значимое событие для Самары и всего региона. В этом году он снова объединил талантливых кинематографистов и благодарных зрителей, которые ждут от кинопоказа не только развлечения. Документальные фильмы – очень непростой жанр, и создать действительно интересную картину, которую будут смотреть не из-за спецэффектов, неожиданных поворотов сюжета и знаменитых актеров, – это огромный труд. Благодарю всех участников кинофестиваля, зрителей, жюри. И сразу приглашаю всех на следующий фестиваль!» – сказал глава города Самара Иван Носков.
 
 Члены жюри отсмотрели 50 документальных фильмов, снятых в России, Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубе, Бразилии, Нигерии, Индии и Иране. 

В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025, 12:00
Мужчин задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Происшествия
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025, 11:49
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты. Транспорт
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025, 10:00
 В совещании, которое прошло на базе санатория «Волжанка», приняли участие профильные структурные подразделения администрации города Самара,... Общество
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
