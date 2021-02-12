20-летие Самарского органа отметят праздничным концертом

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17 февраля, в среду, в 19.00, Самарская государственная филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 20 лет!

В праздничном концерте вместе с заслуженной артисткой РФ Людмилой Камелиной примут участие заслуженная артистка РФ Ирина Смолякова (скрипка), заслуженная артистка Самарской области Елена Трохина (виолончель), лауреат международных конкурсов Николай Фефилов (фортепиано), Сергей Живогляд (кларнет), Ксения Бровченко (ударные). Вести концерт будут лектор-музыковед Ирина Цыганова и заслуженный артист РФ Виктор Намакаренский.

17 февраля 2001 года в Концертном зале Самарской филармонии состоялся первый органный концерт. Мастера известной органостроительной фирмы «Рудольф фон Беккерат» (Германия) специально для этого зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит музыка прошлых времен и современности. С появлением органа самарцы смогли по-новому услышать многие классические произведения, прежде всего произведения великого И.С.Баха и в полной мере оценить искусство знаменитых отечественных и зарубежных органистов. За 20 лет существования органа в Самарской филармонии показали свое мастерство исполнители более чем 20 стран мира, среди которых мэтры органного искусства: Г.Гродберг, О.Латри, Ф.Лефевр, Й.Халубек, Ги Бове, М.Хейни, Д.Рот, Ф.Банджак, Л.Ломанн и др.

За органным пультом в праздничный вечер будет солистка Самарской филармонии Людмила Камелина — заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, победитель конкурса «Культурный герой года» в номинации «Художественное явление» (2007 г.), лауреат Губернской премии в области литературы и искусства (2008). Людмила Камелина – автор уникальных просветительских проектов, ставших визитной карточкой культуры Самары – «День рождения Органа», «День рождения великого Баха», не имеющий аналогов в России цикл программ «Органные столицы мира», а также художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции», передает пресс-служба минкульта СО.