2 и 3 июня в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала официальной Лиги МС КВН «Самара»

117

2 и 3 июня в областной столице по адресу: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106 Г пройдут игры ¼ финала официальной Лиги МС КВН «Самара». Начало в 19:00.

Организаторы мероприятия - Официальная лига Международного союза КВН «САМАРА» совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке Администрации городского округа Самара.

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН «САМАРА».

За победу сразятся:

2 июня

«Кукушка» – Самарский государственный медицинский университет;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Оля как всегда» – Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;

«Странные люди» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Профком» – Самарский государственный технический университет;

«ТРИКС» – Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, г. Санкт-Петербург.

3 июня

«Уголок чудес» – Самарский государственный аграрный университет;

«KeepIt0k» – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет);

«Волга» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«Клевер» – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова;

«Волжский проспект» – Самарский юридический институт ФСИН России;

«Хищники» – Самарский государственный экономический университет.

Фото: администрация Самары