17 февраля Самарская филармония празднует День рождения Самарского органа

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17 февраля в 19-00, Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 22 года!

В этот вечер состоится необычный концерт, в котором примут участие заслуженная артистка России, солистка Самарской филармонии Людмила Камелина (орган), лауреат международных конкурсов Евгения Пронина (вибрафон, литавры, малый барабан, бубен), Максим Бурко (волынка, вистл, кена). Концерт ведут лектор-музыковед Ирина Цыганова и заслуженный артист РФ Виктор Намакаренский.

17 февраля музыканты осуществят restart – возвращение к истокам, к началу истории самых древних в истории инструментов — духовых и ударных. Артисты сделают то, что вероятно, делали люди несколько тысячелетий тому назад! Что именно? — слушатели узнают, побывав на этом музыкальном торжестве. Гостей ждет множество открытий: премьерное исполнение нового сочинения композитора Аллы Виноградовой, а также впервые в Самаре прозвучат — концерты для вибрафона и органа Сежурне и Розауро, «Болеро» П.Кошро для органа и барабана.

За органным пультом в этот вечер будет заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, солистка Самарской филармонии Людмила Камелина. Людмила Камелина – автор уникальных просветительских проектов, ставших визитной карточкой культуры Самары – «День рождения Органа», «День рождения великого Баха», а также художественный руководитель Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции».

Фейерверком самого разнообразного звучания ударных вас встретит лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Евгения Пронина – артист оркестра Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля, преподаватель кафедры медных духовых и ударных инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

А также вас удивит один из самых необычных музыкантов Самары — Максим Бурко. Максим играет на нескольких этнических инструментах, создает этнические флейты и волынки для себя и народных коллективов, выступает с «классическими» музыкантами, участвует во многих фестивалях. Этнические инструменты разных народов удивительны — непривычные современному слушателю, они вызывают изумление и интерес, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО