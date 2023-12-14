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Она посвящена тому, как зерновая индустрия в XIX веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию — краем пшеничных полей.
14 декабря в музее Алабина откроется выставка «Хлебная лихорадка»
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14 декабря в музее Алабина откроется выставка «Хлебная лихорадка»

14 декабря 2023 15:48
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Она посвящена тому, как зерновая индустрия в XIX веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию — краем пшеничных полей.

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14 декабря в 19:00 в музее Алабина откроется выставка «Хлебная лихорадка» . Она посвящена тому, как зерновая индустрия в XIX веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию — краем пшеничных полей. Посетили увидят мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе, посмотрят тизер фильма «Край хлеба».

«Главным героем» выставки становится сам хлеб во всех своих агрегатных состояниях и в отношениях, которые им обеспечены. Посетитель вслед за ним пройдет все стадии превращения хлеба и увидит, как тот изменил жизнь города и людей.

Тизер фильма «Край хлеба» раскроет один из самых драматичных сюжетов в истории хлебной Самары: судебный процесс купца Аржанова против бывшего городского головы Субботина, который привёл к разорению последнего.

«То была настоящая белотурочная лихорадка, которой не избежали из здешних жителей ни один купец, почти ни один чиновник, но многие приезжали из других, даже отдаленных губерний, в надежде скоро обогатиться от посева белотурки…».

Выставка будет работать до 19 мая 2024 года. Вход на выставку в день открытия свободный. 0+

Проект реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Теги: Самара

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