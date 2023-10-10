13 и 24 октября состоятся игры ½ финала лиги КВН «Молодой специалист»

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Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области, организуют лигу КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – «Молодой специалист». Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения повышенного интереса к профессиональным образовательным организациям Самарской области, путем участия команд в играх лиги, выявления и поддержки талантливой молодёжи и активизации культурно-массовой работы с молодежью.



ИГРЫ ½ ФИНАЛА ЛИГИ КВН «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ»:



Дата: 13 и 24 октября 2023 года

Начало: 18-00

Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, Ново-садовая,106 Г.



Играют команды:

13 октября

1. «Женская сборная СГК» Самарский государственный колледж

2. «Святые Чебурашки» Колледж технического и художественного образования г. Тольятти

3. «Энергетики» Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева

4. «Давайте, Креветки!» Большеглушицкий государственный техникум

5. «БТР (Бригада Типичных Рабочих)» Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства

6. «Авиатор» Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова

7. «Рабочая версия» г. Самара

8. «Антидепрессанты» Губернский колледж города Похвистнево

9. «ЖГК» Жигулевский государственный колледж

10. «Comanda» Колледж связи ПГУТИ

11. «Молодая провинция» Сызранский политехнический колледж

12. «Ты не привык» Самарский социально-педагогический колледж

13. «От стипухи до стипухи» Нефтегорский государственный техникум



24 октября

1. «Усолье-Сити» Усольский сельскохозяйственный техникум

2. «КолбОтрясы» Чапаевский химико-технологический техникум

3. «Вира» Самарский колледж строительства и предпринимательства

4. «Шестое чувство» Самарский торгово-экономический колледж

5. «Шум» СПО СГЭУ

6. «Сборная СГКСТД» Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

7. «После 9-го» Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.

8. «Дом культуры» Самарское областное училище культуры и искусств

9. «Женская сборная и Егор» Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина

10. «Минералы» Борский государственный техникум

11. «Сборная колледжа СамГТУ «5-й этаж» Колледж СамГТУ

12. «СГТ – Красавчики» Сергиевский губернский техникум

13. «Весеннее обострение» Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж