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11 января в Тольяттинской филармонии открывается второй Крещенский фестиваль. Он пройдет с 11 по 25 января и включает шесть концертов. На все концерты фестиваля можно купить билеты по Пушкинской карте.



11 января – концерт «Ave Maria», посвященный этой католической молитве. Прозвучат ее версии авторства И. Баха, К. Сен-Санса, А. Пьяццоллы, В. Вавилова, Ф. Шуберта, Лары Фабиан.



15 января ансамбль народной песни «Горицвет» с программой «Рождественские святки». В ней – традиционные русские святочные песни, колядки, гадания, пляски, игры и загадки.



18 января лекция краеведа, кандидата биологических наук Юрия Рощевского «Устная география Самарской луки: локальные суждения о быте и природе». Сопровождается музыкальными иллюстрациями.



21 января выступает ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира», которым руководят Михаил и Юлия Желтиковы. В концерте-лекции «Небесное и земное» прозвучат церковные распевы, практиковавшиеся в допетровской Руси, и русские духовные стихи.



23 января вечер вокальной музыки «Творцы и музы». В программе популярные песни и романсы композиторов-романтиков, посвященные женщинам-музам.



Закроет фестиваль 25 января программа «Возвращение домой». Выпускники тольяттинских музыкальных учебных заведений, которые сегодня учатся и работают по всей стране, исполнят лучшее из своего репертуара.



Главный посыл Крещенского фестиваля – познакомить слушателей с огромным наследием мировой камерной музыки, с историей и традицией вокальной и инструментальной музыки, ансамблевого музицирования, с тольяттинскими музыкантами – еще обучающимися в музыкальных учебных заведениях и уже работающими в оркестрах Тольяттинской филармонии и других музыкальных коллективах страны.