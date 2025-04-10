11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»

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11 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки». Жителей города приглашают узнать о житии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – «учителей словенских».

В роли лектора выступит протоиерей Максим Кокарев, кандидат теологии, доцент, ректор Самарской духовной семинарии, пресс-секретарь Самарской епархии. Он расскажет о том, какими были братья – создатели славянской азбуки и как сегодня можно оценить их вклад в развитие культуры славянских народов. Кроме того, гости библиотеки смогут ознакомиться с книжной выставкой, посвящённой славянской филологии и создателям славянской письменности. В экспозиции можно будет увидеть исторические монографии и тематические сборники научных трудов.

Лекция «У истоков славянской азбуки» приурочена к 1210-летию со дня рождения святого равноапостольного Мефодия Солунского (Моравского). О новых событиях просветительской направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте» . Подписывайтесь и следите за новостями!

11 апреля в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел литературы на иностранных языках (3 этаж).

Вход свободный!

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