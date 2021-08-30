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1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
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1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов

30 августа 2021 15:24
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Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.

1 сентября в 13:00 в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов, приуроченный ко Дню знаний. Праздник откроется благотворительным показом спектакля «Карлик Нос». Помимо спектакля в программе мероприятия: конкурсы, игры, подарки для детей и театрализованное представление с участием любимых детских персонажей – Мальвины, Буратино, Шапокляк и других.

Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию, в которое театр переехал весной этого года (ул. Самарская, 95). В плане доступной среды для маломобильных граждан здание отвечает всем современным стандартам: в нем есть необходимое оборудование и удобства – подъемник на улице, пандусы, специальная гардеробная, санузел, лифт, а также специально оснащенные места.

Благотворительные мероприятия для детей Самарский театр кукол проводит на регулярной основе. Помимо того, что театр приглашает детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов к себе в гости, труппа театра часто выезжает со спектаклями в детские дома, интернаты и детские больницы. Театр также ежегодно проводит благотворительные акции ко Дню защиты детей («Подари детям радость») и благотворительные рождественские акции («Возрождение»), показывая лучшие спектакли для юных зрителей. В течение года репертуарные спектакли Самарского театра кукол по благотворительным билетам посещают более 6 тысяч детей.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: 1 сентября мароприятия театр кукол

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