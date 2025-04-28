1 мая в САТОБ состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева

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1 мая в 14.00 и 19.00 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов благотворительный.

В новом сезоне Пасхальный фестиваль продолжает радовать зрителей масштабными программами – Симфонической, Хоровой и Звонильной, традиционно сохраняя свои ключевые принципы: благотворительность, образовательная и просветительская деятельность, а также укрепление патриотизма через искусство.

«Благотворительная и образовательная направленность фестиваля подтверждает его значимость не только как культурного, но и социального явления, способствующего развитию музыкального образования и поддержке талантливых исполнителей», – подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Особое внимание в 2025 году будет уделено двум важным датам: 80-летию Победы в Великой отечественной войне и 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. В честь этих событий выдающиеся солисты и музыкальные коллективы представят уникальные программы на центральных площадках Москвы и в регионах России.

Фестиваль длится с 16 апреля по 9 мая. В 2025 году фестиваль состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.