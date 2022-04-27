1 мая по всей Самарской области пройдут концерты, квесты и спортивные турниры

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1 мая по всей Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Праздничные программы будут организованы в городах и сельский районах.

Так, в Чапаевске в 9.00 на стадионе «Луч» пройдет общегородская зарядка. В сквере Дворца культуры им. Чапаева будет развернуто интерактивное пространство "Ярмарка народных традиций", приуроченное к Году народного искусства и нематериального культурного наследия, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

В городском Доме культуры Кинеля состоится XXVI межмуниципальный Фестиваль хореографического творчества «Мир танца». Зрителей приглашают открыть для себя современные направления танцевального искусства, насладиться мастерством участников фестиваля.

В Отрадном запланирован автопробег, посвященный Дню весны и труда, Первенство Самарской области по мини-футболу для детей, выставки и интерактивная программа в Парке культуры и отдыха.

Жителей Елховского района приглашают на спортивные соревнования «Мама, Папа, я - здоровая семья» и на «Первомайскую дискотеку», которая пройдет возле районного дома культуры.

В Сызрани праздник состоится на площади им.Ленина. Здесь в 11.00 стартует молодежный исторический квест в рамках Дней единых действий Городов трудовой доблести «Путь к Победе». Завершится празднование Первомая концертом.

В Самаре 1 мая на площади им.Куйбышева пройдет тематическая концертная программа «Встречай Первомай!». Начнется праздник в 17:00. Именно в это время на самой большой площади в Европе стартует областной тематический квест, посвящённый людям, которые сегодня трудятся на различных предприятиях региона.

Всего запланировано 40 станций, каждая из которых будет представлять одну профессию. На станциях жители смогут узнать об истории возникновения профессий, а также примерить на себя роль специалиста, который трудится в той или иной отрасли.

В 18.00 на главной сцене начнется вечерний концерт. В нём примут участие творческие коллективы Самарской области. В конце вечера подведут итоги квеста. Победители смогут отправиться в путешествие в города России. Завершится день праздничным фейерверком в 21.30 в Парке им.50-летия Октября.

Уже второй год статус Города трудовой доблести носит и Самара. Чтобы подтвердить право столицы региона на столь высокое звание, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек. В итоге Самара одной из первых в Год памяти и славы получила почетное звание. В прошлом году был торжественно открыт мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести», навсегда увековечив подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной войны.

«Заводы города выпустили не только самолеты, но и 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин, боеприпасы и так далее. В тот момент решались важнейшие стратегические задачи, и они ложились на всех тружеников – тружеников наших заводов, села, транспортной отрасли. Речники, например, огромный внесли вклад в разгром фашистов под Сталинградом. Герои, которые над всем этим работали, не думали ни о цифрах, ни о славе. Они делали все, чтобы приблизить долгожданную Победу, не жалея для этого ничего. Куйбышевцы собирали средства для строительства на них военной техники и передавали ее армии, передавали фронту», – подчеркнул в ходе церемонии открытия комплекса Дмитрий Азаров.

В прошлом году почетное звание «Город трудовой доблести» Глава государства Владимир Путин присвоил и Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Сызранцы отправляли фронту боеприпасы, а также цистерны с бензином, собирали и доставляли бойцам на передовой теплые вещи.

Сегодня в Самарской области работает 650 крупных предприятий и 130 тысяч субъектов малого бизнеса, где занято более 600 тысяч человек. В регионе производятся сотни наименований товаров, а в производственном процессе занято более 1,5 миллионов человек.

Фото из открытых источников