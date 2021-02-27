1 марта стартует Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»: Этери Бериашвили

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1 марта, в понедельник, в 19.00, в Концертном зале Самарской филармонии стартует Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре — 2021». На его открытии выступит участница музыкального телепроекта «Голос-2» на Первом канале, непревзойденная Этери Бериашвили, а также Дмитрий Власенко (ударные), Иван Фармаковский (фортепиано), Армен Мкртчян (бас-гитара) и Святослав Текучев (саксофон).

Этери Бериашвили — удивительная певица, чей бархатный голос можно сравнить с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Блистательная певица выступает жемчужиной проекта композитора и музыканта Александра Лосева — Beriashvili-Losev Group. Музыканты выйдут на сцену филармонии с программой «Джаз с акцентом», основную часть которой составят грузинские песни в оригинальных джазовых обработках. Репертуар коллектива также включает в себя сочинения основателя проекта, пианиста Александра Лосева.

Этери Бериашвили – певица, актриса, композитор, педагог кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Участница музыкального телепроекта «Голос- 2» на Первом канале; эксперт в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале Россия 1.

Имя Этери в переводе на русский язык означает «эфир», и действительно, в ее творчестве можно увидеть эту тонкую мифическую стихию. В песнях Этери Бериашвили прослеживаются все оттенки человеческих чувств и настроений. Передать глубокий смысл каждой композиции ей удается не только благодаря тому, что она тонко чувствует музыку, но и благодаря врожденной способности с сочувствием и вниманием воспринимать все, что происходит вокруг.

Этери Бериашвили закончила музыкальную школу, успев за время обучения поиграть практически на всех существующих инструментах, начиная от ударной установки и заканчивая бас-гитарой, но потом поняла, что главный инструмент, которым она владеет в совершенстве — это ее голос. Кстати, музыкальную школу певица окончила по классу скрипки, что впоследствии ей очень пригодилось. Однако профессиональной певицей она стала не сразу. Сначала по совету родителей Этери получила образование терапевта-фтизиопульмонолога, отучившись 6 лет в ММА им. Сеченова. Правда, диплом врача ей не пригодился, ведь она твердо решила исцелять человеческие души музыкой.

Сегодня Этери Бериашвили – мастер джазового вокала. Вот уже более 20 лет она поет на лучших столичных сценах. Каждый концерт, в котором участвует Этери, превращается в удивительный, светлый и сказочный вечер. Слушать ее хочется вновь и вновь, ведь каждая музыкальная композиция, исполненная певицей, отличается глубоким многогранным содержанием, передает пресс-служба минкульта СО.