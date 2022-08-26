Жителя Свердловской области подозревают в убийстве мужчины в Сызранском районе

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевший были ранее знакомы. Во время распития ими спиртных напитков 24 августа в доме общего знакомого в селе Печерском Сызранского района, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож, находящийся в раковине, и нанес оппоненту несколько ударов, после этого сообщил о случившемся хозяину дома. Потерпевший от полученных травм скончался.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО