Жителя Отрадного задержали в лесу с наркотиками

101

В апреле текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Отрадному в лесном массиве заметили мужчину, который быстрым шагом передвигался вдоль леса, нервно оглядываясь и вызывая подозрение своим внешним видом.

Подойдя к мужчине, полицейские представились и его предъявить документы. Во время административной процедуры оперуполномоченные выявили у мужчины явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил категорическим отказом.

Сотрудники полиции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составили в отношении местного жителя протокол и направили его в суд для рассмотрения по существу. Судом мужчине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в присутствии понятых мужчина добровольно выдал из кармана жилетки обмотанный изолентой сверток с порошкообразным веществом. Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – а- Пирролидиновалерофенон (альфа-PVP) в крупном размере.

В ходе опроса 31-летний мужчина пояснил, что запрещенное вещество нашел на территории города и направлялся в сторону дома. Наркотик хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Следственным отделением ОМВД России по г. Отрадному в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, либо их частей, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере).

В настоящее время оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают каналы поставки запрещенных веществ на территорию города.