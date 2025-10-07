Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Жительницу Кинель-Черкасского района обвинили в серии краж из магазина

7 октября 2025 12:54
136
Жительницу Кинель-Черкасского района обвинили в серии краж из магазина

В отдел полиции по Кинель-Черкасскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о краже продуктов питания с прилавка. Согласно предоставленным документам, причиненный ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изучили записи с камер видеонаблюдения и документацию.
В ходе просмотра камеры видеонаблюдения, установленной  в помещении магазина, сотрудники полиции выяснили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 43-летняя жительница села Кротовка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность данной женщины к еще двум фактам хищения продуктов питания из данного магазина. Общий ущерб составил более 11 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемую по месту её жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправных деяний признала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что похищенные продукты питания она продала прохожим, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания О МВД по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража», которые соединены в одно производство.

