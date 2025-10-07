Жительницу Кинель-Черкасского района обвинили в серии краж из магазина

136

В отдел полиции по Кинель-Черкасскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о краже продуктов питания с прилавка. Согласно предоставленным документам, причиненный ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изучили записи с камер видеонаблюдения и документацию.

В ходе просмотра камеры видеонаблюдения, установленной в помещении магазина, сотрудники полиции выяснили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 43-летняя жительница села Кротовка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность данной женщины к еще двум фактам хищения продуктов питания из данного магазина. Общий ущерб составил более 11 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемую по месту её жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправных деяний признала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что похищенные продукты питания она продала прохожим, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания О МВД по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража», которые соединены в одно производство.