Жительницу Чапаевска попросили разыскать владелицу потерянной карты, а она пошла с картой в магазин

В Отдел МВД России по городу Чапаевску за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о краже денежных средств с расчетного счета.

В ходе опроса заявитель пояснила полицейским, что обнаружила отсутствие банковской карты, на которую получает детские пособия, и списание со счета более 3 тысяч рублей за покупки, которые не совершала. После чего перевела оставшиеся средства на другой счет, карту заблокировала и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку из банка с движением денежных средств по карте, опросили очевидцев и установили, что операции проводились рано утром, когда оканчивалась смена временного работника киоска в одном из остановочных павильонов. Располагая персональными данными, оперуполномоченные выехали домой к предполагаемой злоумышленнице и опросили ранее не судимую 34-летнюю местную жительницу.

Женщина созналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что карту ей передал один из водителей маршрутного такси, который попросил ее разыскать владелицу карты. Она приняла находку, но решила воспользоваться ей в своих целях: провела несколько мнимых покупок, взяв при этом наличные деньги из кассы, и потратила их на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), в отношении злоумышленницы уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила ущерб потерпевшей.

Чапаевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.