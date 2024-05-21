Жительница Тольятти взяла займ на сумму 470 тысяч и соврала полицейским, что ее ограбили

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В феврале текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась женщина, работающая в одной из некоммерческих организаций, которая заявила, что несколько минут назад, когда она, получив кредит в размере 470 тысяч рублей, шла из банка по 3 кварталу, неизвестный преступник выхватил у нее сумку с денежными средствами и убежал. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение и провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

При приёме заявления полицейские в установленном законом порядке предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на месте происшествия, указанном заявителем. При просмотре видеозаписей и в ходе опросов полицейские усомнились в достоверности показаний «пострадавшей».

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили ранее не судимую женщину, обратили ее внимание на несоответствия и под тяжестью неопровержимых доказательств, она призналась, что преступление выдумала, чтобы не отдавать кредит.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.

Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.