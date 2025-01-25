Жительница Самарской области задержалась в магазине и муж дома ударил ее ножом

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В дежурную часть О МВД России по Большеглушицкому району поступило сообщение о госпитализации женщины 1990 года рождения с колото-резаной раной.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшую, изъяли медицинские документы. Женщина пояснила, что находилась в гостях вместе с супругом и поехала в магазин за спиртными напитками, где задержалась, разговорившись с продавцом-кассиром. Когда она вернулась – между ней и мужем возникла ссора, после которой мужчина ушел домой, а она последовала за ним. Дома конфликт продолжился и мужчина, схватив кухонный нож, ударил ее.

Прибыв по месту жительства семейной пары, сотрудники полиции провели его осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли вещи и нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, а также задержали 36-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый задержанный сознался в содеянном и пояснил, что не смог совладать со своими эмоциями.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевший причинен легкий вред.