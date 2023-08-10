Жительница Новокуйбышевска украла в Самаре 22 пачек масла из магазина

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В отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в начале августа текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара.

Участковые уполномоченные полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлен факт кражи сливочного масла. Представитель магазина пояснил сотрудникам полиции, что совершает хищение его давняя «знакомая»: 25-летнюю злоумышленницу уже не раз ловили в этом и других сетевых магазинах за хищения. По данным сотрудников полиции, женщина систематически заходит в супермаркеты и, будучи уверенной, что за ее действиями никто не наблюдает, прячет продукты питания в сумку и под одежду. В последствии реализовывает их случайным прохожим. Денежные средства безработная воровка тратит на запрещенные вещества. Жительница Новокуйбышевска уже не раз привлекалась к административной и уголовной ответственности, но правильных выводов не сделала и вновь преступила закон. Задержанная по месту жительства вину в совершении противоправных деяний признала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием.