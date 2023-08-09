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Жительница Кинель-Черкасского района поверила "полицейскому", написавшему в Телеграм

9 августа 2023 11:40
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Жительница Кинель-Черкасского района поверила "полицейскому", написавшему в Телеграм

Жительнице Кинель-Черкасского района 1982 года рождения, работающей поваром, в одном из мессенджеров написал неизвестный и представился сотрудников правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, жительница региона последовала инструкции и перевела 1 миллион 350 тысяч рублей на указанный счет.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.

Теги: Мошенники

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