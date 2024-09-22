Жительница Большечернигоского района попросила у знакомого телефон и украла деньги

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В июле текущего года в полицию обратился 46-летний житель Большечернигоского района с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета на сумму 4000 рублей

Как пояснил потерпевший, в один из дней он вместе со своими друзьями распивали спиртные напитки дома. В гости к ним зашла женщина с просьбой одолжить телефон, чтобы сделать звонок, на что мужчина согласился. Спустя некоторое время женщина вернула устройство связи и ушла. А на следующей день, когда потерпевший решил расплатиться за покупки, обнаружил перевод, которого сам не осуществлял.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о месте жительства 33-летней подозреваемой, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила полицейским, что, когда мужчина не контролировал ее действия, она, войдя в мобильное приложение банка, осуществила перевод денежных средств на счет своего мужа.

Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.