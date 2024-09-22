Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится презентация книги Евгении Кривицкой «Леонид Коган. Письма». В качестве ведущего встречи выступит сама автор-составитель биографического исследования.
В СОУНБ расскажут о жизни советского скрипача Леонида Когана
Тег-регби - разновидности регби, исключающей жесткую силовую борьбу.
В Самаре прошли матчи Бизнес-лиги по тег-регби
Может и с большой долей вероятности.
МЧС СО: может ли смартфон загореться?
Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином
Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний при поступлении в вуз
Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний при поступлении в вуз
В Тольятти после ДТП госпитализированы женщина-водитель и 17-летний пассажир
В Тольятти после ДТП госпитализированы женщина-водитель и 17-летний пассажир
В Ставропольском районе машина сбила 60-летнего велосипедиста
В Ставропольском районе машина сбила 60-летнего велосипедиста
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Большечернигоского района попросила у знакомого телефон и украла деньги

22 сентября 2024 12:36
197
Жительница Большечернигоского района попросила у знакомого телефон и украла деньги

В июле текущего года в полицию обратился 46-летний житель Большечернигоского района с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета на сумму 4000 рублей

Как пояснил потерпевший, в один из дней он вместе со своими друзьями распивали спиртные напитки дома. В гости к ним зашла женщина с просьбой одолжить телефон, чтобы сделать звонок, на что мужчина согласился. Спустя некоторое время женщина вернула устройство связи и ушла. А на следующей день, когда потерпевший решил расплатиться за покупки, обнаружил перевод, которого сам не осуществлял.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о месте жительства 33-летней подозреваемой, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила полицейским, что, когда мужчина не контролировал ее действия, она, войдя в мобильное приложение банка, осуществила перевод денежных средств на счет своего мужа.

Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
193
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
714
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
585
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
812
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
686
Весь список