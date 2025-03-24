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Житель Жигулевска после застолья украл ноутбук и телефон

24 марта 2025 12:59
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Житель Жигулевска после застолья украл ноутбук и телефон

Оперативные мероприятия, в том числе и технические, по розыску очевидцев и похищенного имущества продолжаются.

В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась  местная  жительница  1985  года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены ноутбук и сотовый телефон.  Заявитель оценила причиненный материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов заявителя полицейские выяснили, что личное имущество пропало после застолья, проходившего в ее квартире.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к краже может быть причастен безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1992 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на территории города и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что после завершения застолья, когда оставался один в комнате, похитил имущество хозяйки квартиры. Ноутбук обменял на смартфон случайному прохожему, а сотовый телефон оставил себе. Полицейские изъяли у него часть похищенного и вернули законной владелице.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску  в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативные мероприятия, в том числе и технические, по розыску ноутбука и очевидцев продолжаются.

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