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Житель Жигулевска думал, что помогает певице, а на деле обогатил мошенника

18 ноября 2024 10:54
133
Житель Жигулевска думал, что помогает певице, а на деле обогатил мошенника

В одной из социальных сетей с 43-летним мужчиной познакомилась женщина, которая представилась начинающей певицей.

В течение месяца собеседница просила его перевести ей деньги в качестве финансовой помощи для "раскрутки" и обещала вернуть все с процентами, как только станет популярной. Поверив, потерпевший перевел на указанный счет денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей.

После того, как "знакомая" начала его игнорировать, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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