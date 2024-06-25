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Житель Самарской области потерял из-за мошенников более 40 000 рублей

25 июня 2024 13:11
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Житель Самарской области потерял из-за мошенников более 40 000 рублей

34-летний житель одного из сел Самарской области познакомился с очаровательной незнакомкой в соцсети. Спустя несколько недель общения девушка попросила мужчину помочь ей приобрести сертификат в магазин уходовой косметики стоимостью 3000 рублей по предложенной ссылке, уточнив, что у нее не проходит оплата. Также она сообщила, что уже перевела необходимую сумму ему на счет.

Проверив мобильное приложение банка, и не обнаружив там входящего перевода, молодой человек подумал, что перевод пока задерживается и перешел по ссылке для оплаты. Заполнив данные карты, со счета сельчанина произошло списание более 40 000 рублей. Проверив сайт, который оказался недоступен после операции, мужчина поспешил сообщить о ситуации знакомой, но и с ней диалог оказался удален. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенницы и обратился за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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