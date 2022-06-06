Житель Самарской области поджег военкомат в другом регионе

115

В ночь на 31 мая, в Тульской области мужчина пытался поджечь военкомат. Задержан подозреваемый из Самарской области.

Инцидент произошел на улице Щербина в Ясногорске. Мужчина топором разбил окно и попытался поджечь военкомат, кинув бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. К счастью, пожар быстро потушили сотрудники учреждения еще до приезда пожарных, пишет ГТРК Самара.

По сообщению новостного интернет-СМИ «Mash» ФСБ уже через несколько дней удалось установить личность подозреваемого, им оказался житель из Тольятти. Как сообщает источник, гражданин уже во всём признался.

Фото: mash.ru