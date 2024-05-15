Житель Самарской области передавал третьим лицам данные абонентов

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УФСБ России по Самарской области на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных мобильных операторов.

В ходе проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий установлен житель региона Паутов, 1999 г.р., который, являясь сотрудником одного из операторов связи, за денежное вознаграждение осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, хранящейся в базе данных телекоммуникационной компании, с целью получения и передачи третьим лицам биллинговой информации абонентов.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ.

Решением Сызранского городского суда Самарской области Паутов признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.