Житель Самарской области хранил марихуану в пластиковых контейнерах у себя дома

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами МО МВД России «Кинельский» задержали местного жителя 1977 года рождения по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

При осмотре местожительства подозреваемого, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили четыре пластиковых контейнера, внутри каждого находилось вещество растительного происхождения.

Экспертами установлено, что изъятое правоохранителями вещество является марихуаной, массой 69,63 грамм, что относится к значительному размеру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый пояснил, что наркотики он хранил для личного употребления. В настоящее время истинность слов задержанного проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.