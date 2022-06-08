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Житель Самарской области хотел уехать к другу, и за деньгами влез в чужой дом

8 июня 2022 10:17
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Житель Самарской области хотел уехать к другу, и за деньгами влез в чужой дом

Злоумышленник  разбил окно, проник внутрь жилища, где переоделся в вещи хозяина, собрал в сумку посуду,  рыболовные принадлежности и скрылся.

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району с просьбой о помощи обратился местный житель, который пояснил, что из его дома было похищено имущество общей стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли фото-следы взлома с окна и одежду, которую заявитель уверенно опознал, как вещи соседа - ранее неоднократно судимого за кражи местного жителя 1990 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили  в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел уехать к своему другу в г. Жигулевск. Не имея при себе денежных средств, решил совершить кражу в одном из ближайших домов. Для этого перелез через забор, разбил окно и проник внутрь жилища, где переоделся в вещи хозяина, собрал в сумку посуду и рыболовные принадлежности, после чего вышел через дверь, реализовал часть похищенного и уехал в Жигулевск.

Возбуждено уголовное дело.

Местный житель возместил потерпевшему материальный ущерб в полном размере.

Теги: Кража

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