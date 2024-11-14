Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке

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В ноябре текущего года оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному поступила информация о том, что 30-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц в дневное время суток. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из пачки сигарет, находящейся в правом кармане куртки, сверток с порошкообразным веществом внутри. Изъятое направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое является наркотическим средством - А-Пирролидиновалерофенон (Альфа-PVP) массой более одного грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

Подозреваемый пояснил полицейским, что нашел запрещенное вещество на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом. Полицейские собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства). Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по городу Отрадному в отношении ранее судимого за преступление имущественного характера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).