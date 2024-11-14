Я нашел ошибку
Главные новости:
Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара - Ташла
Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара - Ташла
В Безенчукском районе горел склад на 200 кв. метрах
В Безенчукском районе горел склад на 200 кв. метрах
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 80 кв. метров
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 80 кв. метров
Росгвардейцы задержали подростка-тольяттинца, который был в федеральном розыске и попался на краже
Росгвардейцы задержали подростка-тольяттинца, который был в федеральном розыске и попался на краже
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке
Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке
произошло обрушение моста Джанкой – Маслово в Республике Крым
Произошло обрушение моста Джанкой – Маслово в Республике Крым
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке

14 ноября 2024 10:00
99
Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке

В ноябре текущего года оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному поступила информация о том, что 30-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц в дневное время суток. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из пачки сигарет, находящейся в правом кармане куртки, сверток с порошкообразным веществом внутри. Изъятое направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое является наркотическим средством - А-Пирролидиновалерофенон (Альфа-PVP) массой более одного грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

Подозреваемый пояснил полицейским, что нашел запрещенное вещество на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом. Полицейские собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства). Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по городу Отрадному в отношении ранее судимого за преступление имущественного характера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином
13 ноября 2024, 09:44
Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию региона. Криминал
312
54-летний житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков
11 ноября 2024, 13:29
54-летний житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков
Как пояснил задержанный, растения он выращивал для личного употребления. Происшествия
593
В Тольятти у сызранца нашли почти килограмм наркотика
09 ноября 2024, 13:48
В Тольятти у сызранца нашли почти килограмм наркотика
Мужчина пояснил, что наркотики он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Тольятти. Криминал
721
В центре внимания
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
737
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
318
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
481
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
522
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
387
Весь список