Житель Октябрьска трижды ударил жену ножом

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Прокуратурой города Октябрьска поддержано государственное обвинение в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Судебным следствием установлено, что ночью 1 января 2024 года в одном из домов, расположенных на ул. Волжской в г. Октябрьске, между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина трижды ударил женщину ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Потерпевшая с телесными повреждениями была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей была оказана своевременная медицинская помощь.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.