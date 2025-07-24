Житель Октябрьска сломал женщине ключицу из-за ее собаки

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В сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы города Октябрьска 1969 года рождения с травмами, полученными в ходе уличного конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел в больнице изъяли медицинские документы и опросили 56-летнюю местную жительницу. Женщина сообщила, что конфликт с незнакомым мужчиной возник во время прогулки с собакой — он обвинил её в неподобающем поведении питомца и ударил ногой в плечо, сломав ключицу.

Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. Со слов местных жителей установили, что причинить средний вред здоровью потерпевшей мог ранее судимый за тяжкое преступление 39-летний местный житель.

Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ссора произошла из-за питомца женщины, который, как показалось мужчине, вёл себя агрессивно. Со слов злоумышленника, разозлившись и не найдя других аргументов, он ударил ногой женщину в плечо, от чего она упала. После чего он ушёл с места конфликта.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд города Октябрьска для рассмотрения по существу.

Во время предварительного следствия обвиняемый принёс свои извинения потерпевшей.