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Житель Октябрьска разводил коноплю

28 июня 2024 09:43
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Житель Октябрьска разводил коноплю

Сотрудники полиции нашли на балконе подозреваемого 19 кустов конопли и свыше 30 граммов марихуаны.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» от неравнодушных граждан получили информацию о причастности 40-летнего жителя Октябрьска к незаконному обороту наркотических веществ.

С целью проверки полученных сведений, оперативники в присутствии понятых провели осмотр квартиры, в ходе которого, на балконе обнаружили и изъяли семнадцать пластиковых горшков, наполненных землей, в которых произрастали 8 больших и 11 маленьких кустов растений, внешне схожих с растениями конопли. Кроме того, там же, на балконе, в тумбочке, были обнаружены пластиковые контейнеры с пачками из-под сигарет, где находились бумажные свертки с веществом растительного происхождения в высушенном виде, семена растений, и приспособления для курения.

Изъятое полицейские направили на исследование. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством, массой свыше 24 граммов и частями наркосодержащего растения, массой более 6 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил, что посадил на балконе растения конопли для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Как установлено оперативниками, ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьск СУ МУ МВД России «Сызранское» подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере».  Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

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