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Житель Октябрьска обокрал дачу ради средств на прохождение медкомиссии

17 сентября 2023 10:57
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Житель Октябрьска обокрал дачу ради средств на прохождение медкомиссии

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о краже имущества из его дачного домика. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму в 12 000 рублей.

По указанному заявителем адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в дом путем взлома замка. Калитка на участке отсутствовала, так как хозяин участка не успел её доделать.

В ходе опроса потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонил сосед по участку и сообщил, что дверь садового строения открыта. Приехав на дачу, он обнаружил пропажу электроинструмента.

При отработке мест возможного сбыта похищенного в одном из ломбардов города сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли залоговые квитанции на пропавшее имущество, выданные на имя жителя г. Октябрьска.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который сдал инструмент, его возможные места нахождения. Злоумышленника 1998г.р. задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал свою вину и сообщил полицейским, что совершил хищение чужого имущества, так как остро нуждался в деньгах. Вырученные от сдачи инструмента деньги в сумме 5 000 рублей он потратил на прохождение медицинской комиссии для трудоустройства. По данным сотрудников полиции задержанный житель Октябрьска ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя г.Октябрьск.  Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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