Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша

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В дневное время на трассе М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Жигулевску для проверки документов остановили автомобиль «Мазда». Во время общения с водителем поведение пассажира автомобиля дало полицейским основание подозревать его в совершении противоправного деяния.

Инспекторы ДПС доложили о происходящем в дежурную часть территориального органа внутренних дел. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Стражи порядка в присутствии понятых осмотрели транспортное средство и личные вещи задержанных.

В ходе осмотра рюкзака мужчины-пассажира, полицейские обнаружили и изъяли 49 свертков из полиэтилена с веществом коричневого цвета. По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятое является наркотическим средством гашиш, общей массой более 477 грамм. По данным правоохранителей злоумышленник намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество.

По данным оперативников задержанный житель Новосибирской области 1996 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник двигался на попутном автомобиле из Москвы в Новосибирск, где намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.