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Житель Нефтегорского района предстанет перед судом за угрозу убийством сожительнице

16 октября 2023 10:00
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Житель Нефтегорского района предстанет перед судом за угрозу убийством сожительнице

Если вы стали жертвой домашнего насилия – незамедлительно обратитесь в полицию.

В ноябре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение из больницы об обращении местной жительницы 1978 года рождения с колото-резанной раной бедра и побоями, полученными при бытовом конфликте с сожителем.

Участковый уполномоченный полиции опросил пострадавшую, принял заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности сожителя, который побил ее, причинил ее здоровью легкий вред в виде раны ноги и выразил угрозу убийством, которую женщина восприняла как реальную угрозу своей жизни и здоровью.

Со слов заявительницы в вечернее время на кухне между ней и сожителем из-за мелких бытовых проблем возникла ссора, в ходе которой, мужчина ударил ее несколько раз по голове, взял со стола нож, пригрозил убийством, после чего нанес удар по ноге, причинив кухонным ножом телесные повреждения.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полицейских, 37-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и административной – за побои, причиненные сожительнице.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшей причинен вред легкой тяжести.

В настоящее время группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», п.в ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом в отношении мужчины направлены в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам жизни и здоровья легкомысленно – оцените характер, мотивы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию за помощью. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.

 

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