Житель Кинель-Черкасского района запугал продавца гипермаркета газовым баллончиком и вынес товар бесплатно

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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился представитель одной из торговых точек села Кротовка и сообщил, что неизвестный мужчина отказался оплачивать товар и угрожая кассиру газовым баллончиком покинул помещение.

Оперуполномоченные установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен местный житель 2001 года рождения. Располагая информацией о его возможном месте нахождения, мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил задержанный, в этот день он распивал спиртные напитки со своими друзьями. В ходе застолья у компании закончился алкоголь, и он решил украсть несколько бутылок из ближайшего магазина. Имея при себе газовый баллончик, направился в торговую точку, где взял необходимые продукты и крепкие напитки, а затем направился к выходу. После чего его окликнул продавец и попросил пройти на кассу для оплаты товаров, на что он, угрожая распылить слезоточивое раздражающее вещество, заявил, что планирует забрать набранную продуктовую корзину бесплатно и покинул магазин.

Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Материальный ущерб владельцу магазина не возмещен.