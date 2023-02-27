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Житель Кинель-Черкасского района взял на хранение чужое имущество, а его украли

27 февраля 2023 11:57
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Житель Кинель-Черкасского района взял на хранение чужое имущество, а его украли

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратился местный житель 1972 года рождения с заявлением о хищении аккумуляторной батареи.

В ходе опроса заявитель пояснил, что его приятель принес на хранение автомобильный аккумулятор и поставил в его гараж свой автомобиль, который долго не собирался эксплуатировать.

Спустя время об этом узнал его 28-летний знакомый, с которым они в очередной раз распивали спиртное. На утро после совместного распития хозяин дома проснулся и обнаружил пропажу чужого аккумулятора.

Полицейские установили места возможного нахождения 28-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса молодой человек признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ночью, когда хозяин дома уснул, он похитил аккумулятор, продал его, а на вырученные деньги купил спиртное и пошел домой. На утро злоумышленник вспомнил, что в незапертом гараже приятеля стоит чужой автомобиль, вернулся и похитил из багажника автомобильные инструменты, которые впоследствии продал.

Теги: Кража

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