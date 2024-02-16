Житель Борского района воровал овец

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С августа по октябрь прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступили сообщения от жителей Борского и Богатовского районов о пропаже мелкого рогатого скота.

Всего было зафиксировано 8 эпизодов противоправной деятельности и возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2. ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили марку автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник, а также возможные места его пребывания. Полицейские задержали подозреваемого - жителя Волжского района 1986 года рождения и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Мужчина во время опроса признал свою вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что приехал в Самарскую область в 2021 году на заработки. Искать работу ему помогал родственник, который на тот момент уже проживал на территории Самарской области, и подсказал, что можно украсть у жителей села рогатый скот для дальнейшей перепродажи.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.