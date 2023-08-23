Зам главврача одной из больниц в Самарской области перевел мошенникам свыше 1,2 млн рублей

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В течение дня 57-летнему медику звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которым банкиры сообщили об оформлении крупных кредитов на его имя. "Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники жителя Самары. Действуя по их инструкциям, врач перевел на указанные звонившими расчетные счета более 1,2 млн рублей. Вечером, поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию