Юрист предупредил о мошеннических схемах со СНИЛС

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Злоумышленники могут использовать данные СНИЛС, чтобы взять на жертву кредит. Об этом 15 февраля сообщил Lenta.Ru декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности. <…> Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — рассказал Виноградов.

Он отметил, что банк может отказать мошенникам в выдаче средств, но в таком случае они могут подать заявку на заем в какой-нибудь микрофинансовой организации: там, чаще всего, менее строгие правила проверки клиентских документов.

Кроме того, как отметил специалист, есть и вторая схема: с помощью данных СНИЛС и дополнительных сведений о жертве злоумышленники могут попасть в ее аккаунт на портале «Госуслуг» и заменить там, например, номера карт и счетов, на которые гражданин получает различные выплаты и налоговые вычеты.

Еще злоумышленники могут воспользоваться СНИЛС, чтобы создать электронные кошельки или аккаунты в финансовых учреждениях. Информация из этого документа позволяет узнать уровень доходов и подробности о социальной активности владельца. Дело в том, что с помощью СНИЛС можно узнать размер пенсионных отчислений, а на их основе рассчитать размер зарплаты, пишут "Известия".