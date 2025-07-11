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Юный самарец потерял 50 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников

11 июля 2025 13:57
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Юный самарец потерял 50 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников

В Самаре зарегистрирован очередной случай мошенничества с использованием телефонной связи. Жертвой злоумышленников стал 19-летний местный житель, потерявший значительную сумму денег.

Сценарий обмана начался с звонка, якобы поступившего от представителя сотового оператора. Звонивший сообщил молодому человеку о необходимости срочного продления договора на оказание услуг связи.

Первый этап манипуляции включал в себя получение персональных данных. Под предлогом удалённого оформления документов у потерпевшего запросили паспортные данные и код из SMS-сообщения.

Второй этап обмана был реализован через звонки от имени службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что от имени потерпевшего пытаются оформить кредит, и предложили единственный способ защиты — перевод средств на «безопасный счёт».

Потерпевший, следуя инструкциям мошенников, перевёл 50 тысяч рублей, после чего осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону и не сообщать личные данные и данные банковских карт.

Теги: Мошенники

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