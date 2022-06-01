Водитель из Самары хотел купить автомобильный двигатель, но вместо этого перевел деньги мошенникам

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В мае текущего года на одном из Интернет-сайтов житель Самары 1962 года рождения, работающий водителем, нашел информацию о продаже двигателя для иномарки. Для связи с продавцом он оставил на сайте заявку. Через несколько минут мужчине на телефон позвонила девушка, представившись менеджером фирмы и предложила продолжить общение в мессенджере. Покупатель согласился. Вскоре ему поступило сообщение от собеседницы с прикрепленным к письму договору с указанными реквизитами счета, на который необходимо перевести предоплату в размере 25 000 рублей. Мужчина перевел требуемую сумму денег и попытался связаться с представителями фирмы, но никто не выходил на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.