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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель из Самары хотел купить автомобильный двигатель, но вместо этого перевел деньги мошенникам

1 июня 2022 09:47
177
Водитель из Самары хотел купить автомобильный двигатель, но вместо этого перевел деньги мошенникам

В мае текущего года на одном из Интернет-сайтов житель Самары 1962 года рождения, работающий водителем, нашел информацию о продаже двигателя для иномарки. Для связи с продавцом он оставил на сайте заявку. Через несколько минут мужчине на телефон позвонила девушка, представившись менеджером фирмы и предложила продолжить общение в мессенджере. Покупатель согласился. Вскоре ему поступило сообщение от собеседницы с прикрепленным к письму договору с указанными реквизитами счета, на который необходимо перевести предоплату в размере 25 000 рублей. Мужчина перевел требуемую сумму денег и попытался связаться с представителями фирмы, но никто не выходил на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Теги: Мошенники

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