Главные новости:
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Внучка Тарховых заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына

22 октября 2025 18:46
169
Внучка Тарховых заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына

Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве своих родных дедушки и бабушки – экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына. Впервые за восемь месяцев заключения в СИЗО она дала интервью программе "Малахов" телеканала "Россия 1", пишет Смотрим.

По словам Бельской, организаторами преступления выступили Нателла (Светлана Метревели) и ее племянник Дмитрий. Екатерина рассказала, что Нателла путем манипуляций выманила у нее значительную сумму денег, после чего сама же дала в долг, и следом начала шантажом вымогать средства обратно.

Бельская заявила, что Нателла хотела в счет уплаты долга получить "или квартиру, или бизнес" ее семьи. По словам Екатерины, в ответ на слова, что документы для нее никто не подпишет, Нателла пообещала через знакомого привезти жидкость, которая якобы так влияет на людей, что они на все согласятся.

"Естественно, я ее спросила, я говорю, а как я потом это буду все объяснять бабушке и дедушке, когда документы будут переписаны. И тут она мне начинает говорить о том, что у нее есть знакомые люди, так скажем, поквитаются с бабушкой и дедушкой, если там с этой жидкостью, короче… мы с ней не разберемся. Она мне начала говорить, что если не будет такого варианта, то будет такой вариант. И почему мы с ней стали обговаривать этот второй вариант? Потому что она мне просто сказала, что у нее нет гарантии, что я со своим ребенком останусь жива. И она мне тогда задала вопроc: "Что, ты же не хочешь, чтобы так было?". Конечно же, я этого не хотела, потому что это мой ребенок, это наша жизнь. И в итоге мы перешли на эту жидкость…", – рассказала Екатерина Бельская.

По ее словам, так она познакомилась с Дмитрием и мамой Нателлы – Таисией Ивановной, которые, как заявляет Бельская, и стали организаторами убийства ее бабушки и дедушки.

Также в интервью из СИЗО Бельская рассказала все подробности финансовой схемы, в которую, по ее словам, ее втянули организаторы преступления. Сейчас она находится под арестом до 2 декабря.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
