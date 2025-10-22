Внучка Тарховых заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына

169

Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве своих родных дедушки и бабушки – экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына. Впервые за восемь месяцев заключения в СИЗО она дала интервью программе "Малахов" телеканала "Россия 1", пишет Смотрим.

По словам Бельской, организаторами преступления выступили Нателла (Светлана Метревели) и ее племянник Дмитрий. Екатерина рассказала, что Нателла путем манипуляций выманила у нее значительную сумму денег, после чего сама же дала в долг, и следом начала шантажом вымогать средства обратно.

Бельская заявила, что Нателла хотела в счет уплаты долга получить "или квартиру, или бизнес" ее семьи. По словам Екатерины, в ответ на слова, что документы для нее никто не подпишет, Нателла пообещала через знакомого привезти жидкость, которая якобы так влияет на людей, что они на все согласятся.

"Естественно, я ее спросила, я говорю, а как я потом это буду все объяснять бабушке и дедушке, когда документы будут переписаны. И тут она мне начинает говорить о том, что у нее есть знакомые люди, так скажем, поквитаются с бабушкой и дедушкой, если там с этой жидкостью, короче… мы с ней не разберемся. Она мне начала говорить, что если не будет такого варианта, то будет такой вариант. И почему мы с ней стали обговаривать этот второй вариант? Потому что она мне просто сказала, что у нее нет гарантии, что я со своим ребенком останусь жива. И она мне тогда задала вопроc: "Что, ты же не хочешь, чтобы так было?". Конечно же, я этого не хотела, потому что это мой ребенок, это наша жизнь. И в итоге мы перешли на эту жидкость…", – рассказала Екатерина Бельская.

По ее словам, так она познакомилась с Дмитрием и мамой Нателлы – Таисией Ивановной, которые, как заявляет Бельская, и стали организаторами убийства ее бабушки и дедушки.

Также в интервью из СИЗО Бельская рассказала все подробности финансовой схемы, в которую, по ее словам, ее втянули организаторы преступления. Сейчас она находится под арестом до 2 декабря.